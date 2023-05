G7: Cina, comunità internazionale non accetti dettami di piccole cerchie nate per servire Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita il G7 a cambiare rotta e la comunità internazionale a non accettare i dettami di piccole cerchie create per “servire l’America prima di tutto”. È quanto si legge in una nota diramata oggi dal ministero degli Esteri di Pechino, dopo il comunicato diramato dai leader di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti riuniti a Hiroshima, in Giappone. “Il G7 si produce in affermazioni altisonanti sulla promozione di un mondo pacifico, stabile e prospero, ma ciò che fa è ostacolare la pace internazionale, minare la stabilità regionale e frenare lo sviluppo di altri Paesi”, affermano da Pechino, denunciando una “sfacciata ingerenza negli affari interni della nazione”. (segue) (Cip)