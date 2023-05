Migranti: Meloni, da Macron piena disponibilità ad aiutarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Macron “abbiamo parlato molto di immigrazione, di Tunisia, di come si faccia ad affrontare in modo strutturale questo problema e ci come il prossimo consiglio europeo debba portare decisioni concrete”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Mi pare ci sia piena disponibilità del presidente Macron a dare una mano non tanto all’Italia ma all’Europa, perché noi siamo la frontiera europea e, se non siamo più in grado di tenere sotto controllo questa situazione, inevitabilmente queste persone finiranno in altre nazioni”, ha proseguito Meloni, sottolineando poi che l’Italia “non può diventare il campo profughi d’Europa”. (Rin)