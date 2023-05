G7: Meloni, ottimista su fronte immigrazione, ma importante agire velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema da affrontare dell’immigrazione “io sono ottimista, ma bisogna lavorare velocemente. I tempi sono sempre ampi e noi non ce lo possiamo permettere in questa fase, per cui per me importante anche la capacità di cadenzare i provvedimenti e le risposte necessari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. (Rin)