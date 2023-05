Maltempo: Meloni, allentamenti burocratici e alleviare famiglie e imprese da tributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serviranno allentamenti burocratici e alleviare le famiglie e le imprese sul pagamento dei tributi come primi interventi per fronteggiare l’emergenza maltempo in emilia-romagna. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Per arrivare a una definizione di un provvedimento devo essere fisicamente in Italia. In Consiglio dei ministri avevamo portato un decreto che stanziava 10 milioni di euro, una cifra insufficiente”, ha detto Meloni. “Per le risorse che servono alla ricostruzione abbiamo bisogno che questo disastro si fermi, altrimenti è difficile fare un computo totale. Le risorse le troviamo”, ha aggiunto. (Rin)