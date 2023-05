© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non possiede F-16 e difficilmente potrà partecipare alla fornitura di tali mezzi all’Ucraina ma si può valutare “l’addestramento dei piloti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “E’ una decisione che non abbiamo ancora preso ma che si sta discutendo”, ha detto.(Rin)