Maltempo: Meloni, Cdm martedì per presentare provvedimenti utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri non è stato convocato prima di martedì perché sarebbe stato impossibile presentare i provvedimenti necessari. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. “Abbiamo fatto una valutazione e reperire le risorse necessarie, credo altri 20 milioni nella giornata di martedì, e abbiamo ritenuto che il primo momento per dei provvedimenti vagamenti utili e non di manifesto fosse la giornata di martedì”, ha detto. (Rin)