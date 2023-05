Maltempo: Rocca, prosegue supporto Protezione civile regionale a popolazioni colpite dall'alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile della Regione Lazio ancora al fianco delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. In partenza domattina all'alba, infatti, altri 50 volontari, numerosi mezzi come le idrovore e una squadra con il drone per le ricognizioni. Non posso che ringraziare queste straordinarie donne e uomini per essere, come sempre, vicini a chi è più vulnerabile. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. "Il Lazio sarà sempre al fianco di chi ha bisogno. Questa situazione ci invita, ancora una volta, a non sottovalutare l'impatto dei cambiamenti climatici nel nostro Paese e a lavorare per mitigare, prevenire e, così, rispondere al meglio, a queste situazioni. La Regione non mancherà di fare la sua parte", conclude. (Com)