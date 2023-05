Ucraina: Prigozhin (Wagner) annuncia la definitiva conquista di Bakhmut

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Prigozhin annuncia che la compagnia di mercenari Wagner ha ormai il pieno controllo su Bakhmut. La battaglia, ha sottolineato, è durata 224 giorni, durante i quali o mercenari sono stati gli unici a combattere in questo settore, e lo hanno fatto volontariamente, "per dare all'esercito russo la possibilità di riprendersi". Prigozhin ha ringraziato "il popolo russo per il sostegno che ci ha dato", e il presidente Vladimir Putin, "per l'onore che ci ha concesso di difendere la patria". Allo stesso tempo, Prigozhin ha attaccato duramente il ministro della Difesa, Sergej Shojgu, e il capo di Stato maggiore della Difesa, Gherasimov, per aver "trasformato questa guerra in un gioco personale", facendo sì che a Bakhmut morissero "cinque volte più ragazzi" del necessario. (Res)