Diritti: De Corato (Fd'i), contro listino prezzi per fecondazione assistita e gravidanza surrogata

- "Questa mattina, davanti l'ingresso della Fiera Wish for a baby, noi di Fratelli d'Italia, insieme ad altre forze politiche appartenenti alla maggioranza di questo governo e ad alcune associazioni femministe, abbiamo organizzato un gazebo di protesta per dire no all'utero in affitto. Il nostro partito ha ribadito il fatto che vanno adottate tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umane siano conformi agli orientamenti e alle disposizioni legislative vigenti". Lo comunica il deputato Riccardo De Corato, a proposito della fiera odierna "Wish for a baby" che è in corso in via Mecenate 84 a Milano e che terminerà domani sera. "I miei colleghi ed io, oggi, abbiamo chiesto a gran voce, e lo abbiamo dichiarato anche negli stessi stand fieristici, che i vari espositori della Fiera debbano essere conformi alla normativa vigente in merito nel nostro paese. Nel visitare la fiera, purtroppo, abbiamo riscontrato che c'erano stand che vendevano pacchetti per la fecondazione assistita e per la gravidanza surrogata e che il listino prezzi era presente nei loro siti internet: ciò non possiamo tollerarlo, come non è accettabile il fatto che ci sia un listino prezzi che varia a seconda della quantità e della forza dello sperma, più è attivo e più costa. Il prezzo, inoltre, varia anche dalle caratteristiche del donatore e dal quoziente intellettivo (denominato da loro "intelligenza emotiva") dello stesso", conclude De Corato.(Com)