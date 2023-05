Governo: Roccella su contestazioni al Salone del libro, da Lagioia narrazione fantasy sulla realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capisco che Lagioia sia uno scrittore, ma costruire una narrazione fantasy sulla realtà mi sembra un po’ eccessiva. Lo ha affermato il ministro della Famiglia e della Natalità Eugenia Roccella commentando le parole del direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, il quale ha affermato di essere stato ‘quasi cacciato’ dal palco dove avrebbe dovuto tenersi la presentazione del libro della ministra, ‘Una famiglia radicale’, bloccata dai manifestanti. “Di fronte a un’aggressione subita e al mio invito al dialogo rivolto ai contestatori, il direttore del Salone non solo non trova il modo di dire che è poco democratico impedire agli altri di parlare, ma addirittura attacca coloro ai quali è stato impedito di esprimersi. No comment”, ha concluso Roccella (Rpi)