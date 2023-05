G7: Zelensky ringrazia Scholz per assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz a margine del summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Abbiamo discusso dei primi risultati della mia visita in Germania. Ho ringraziato per la potente assistenza alla difesa che l'Ucraina riceve dalla Germania. È importante attuare i punti della Formula di pace ucraina. Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista del vertice del G7", ha spiegato Zelensky su Telegram. (Rin)