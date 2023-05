G7: Malan (Fd'I), certa sinistra con l'incoerente Trudeau contro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni "fuori posto di Justin Trudeau trovano subito sostegno in certa sinistra, sempre pronta a schierarsi contro l'Italia. Poco importa a certi propagandisti che dare ragione al primo ministro canadese comporti dare torto anche a se stessi, visto che le leggi oggi vigenti sono le stesse di quando erano al governo: l'importante è essere contro Giorgia Meloni". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Le parole del leader nordamericano sono completamente infondate, continua il presidente Malan. Un Paese che consente l'infame mercato dell'utero in affitto, in cui le donne sono ridotte in schiavitù riproduttiva, perdono per contratto la sovranità sul proprio corpo e i bambini diventano merce in vendita, ha davvero poco da insegnare sui diritti umani e ancor meno ce l'ha un primo ministro che ha bloccato i conti correnti di chi protestava contro i suoi provvedimenti, privando famiglie del sostentamento e della proprietà privata". (segue) (Rin)