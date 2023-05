Indo-Pacifico: leader Quad discutono priorità strategiche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del dialogo quadrilaterale di sicurezza Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, hanno discusso le priorità strategiche comuni nel corso del loro terzo incontro in presenza, che si è svolto a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Lo ha riferito il ministero degli Esteri indiano, secondo cui "l'incontro è servito a valutare gli sforzi per far fronte alle priorità dell'Indo-Pacifico in materia di sicurezza sanitaria, cambiamento climatico, tecnologie critiche ed emergenti, infrastrutture, connettività e conoscenza del dominio marittimo". Un vertice del Quad era originariamente in programma il prossimo 24 maggio a Sydney, in Australia, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato la visita a causa della crisi del bilancio federale in corso a Washington. (Rin)