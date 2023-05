Turchia: ministro Esteri greco, a prescindere da nuovo presidente restiamo aperti al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sembra avere “elevate possibilità” di essere rieletto: per la Grecia vorrà dire un mantenimento dello status quo ma Atene resta disponibile al dialogo. Lo ha detto il ministro degli Esteri ellenico Nikos Dendias in un'intervista al giornale “Parapolitika”. “È certamente un'equazione complessa e non è facile fare previsioni sicure, poiché resta da vedere come si formeranno gli equilibri in Turchia dopo il ballottaggio del 28 maggio. È però scontato che al nuovo presidente della Turchia - chiunque sia - sarà chiesto di affrontare una serie di sfide. Noi, come abbiamo detto più volte, aspetteremo il risultato finale delle elezioni, siamo osservatori e non possiamo prendere posizione. Tuttavia, il nostro desiderio è lavorare con il prossimo governo. Siamo pronti a parlare con qualsiasi governo emergerà”, ha detto Dendias. (Gra)