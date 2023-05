Spagna: Podemos, più facile governare assieme se Sanchez realizzasse promesse elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe "molto più facile" governare con il Partito socialista operaio spagnolo se il presidente del governo, Pedro Sanchez, "realizzasse tutto ciò che ha promesso in campagna elettorale". Lo ha affermato la ministra dei Diritti sociali e leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, durante un evento di campagna a sostegno della candidata di Podemos e Alianza Verde alle elezioni regionali in Aragona, sottolineando che in realtà la sua formazione deve "trascinare" il suo partner di coalizione a rispettare quanto promesso. Per questa ragione, Belarra ha sostenuto che Unidas Podemos deve avere "più forza" nei governi congiunti con il Psoe, dato che è la garanzia di "coraggio" nelle misure da impiegare nelle istituzioni. Belarra ha richiamato l'attenzione sul fatto che ora, con la legge sulle abitazioni, tutti si stanno "mettendo una medaglia", ma la garanzia che ogni "ultima virgola" di questa legge sarà rispettata in tutto il territorio è dei candidati di Unidas Podemos. (segue) (Spm)