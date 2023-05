Spagna: Podemos, più facile governare assieme se Sanchez realizzasse promesse elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso, Belarra ha sottolineato che queste elezioni sono un "referendum" sul diritto alla casa e che Podemos è stato fondamentale per far approvare la prima legge statale in materia, la "più ambiziosa possibile" con l'attuale correlazione di forze, nonostante i "bastoni tra le ruote" che il Psoe ha messo durante la stesura della legge. Di conseguenza, per Belarra votare per Podemos" significa farlo "per il diritto alla casa", poiché spera che una delle eredità del suo partito sia che la gente abbia più agevolazioni dato che ora gli affitti sono "esorbitanti" e i mutui variabili "non smettono di salire" a "maggior gloria delle grandi banche". (Spm)