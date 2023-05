© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo è vicino all’Italia per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Lo ha scritto su Twitter, in italiano, la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. "Il mio pensiero va ai familiari delle vittime e ai dispersi. Grazie alla protezione civile e a tutti coloro che sono accorsi ad aiutare le famiglie in difficoltà. Siete un orgoglio europeo", ha scritto Metsola. (Beb)