Montenegro: si insedia nuovo capo dello Stato Mijtaovic, "sarò presidente di tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoeletto presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha prestato giuramento nel Parlamento di Podgorica, davanti a 200 invitati, assumendo ufficialmente la carica di capo dello Stato. “Giuro che svolgerò le funzioni di presidente in modo responsabile, onorevole, coscienzioso, giusto e imparziale, secondo la Costituzione e la legge", ha dichiarato Milatovic, in occasione della cerimonia d'insediamento. Dopo aver prestato giuramento, Milatovic si è detto onorato di essere il presidente del Montenegro, il Paese in cui è nato e che ama immensamente. "Sarò un vero presidente per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale e religiosa", ha affermato il capo dello Stato. Mijatovic ha detto che ci sono importanti compiti da svolgere nel prossimo futuro. "L'eliminazione delle divisioni interne, la costruzione di istituzioni forti e indipendenti, l'affermazione dei diritti umani, l'imparziale distribuzione della giustizia, una società di pari opportunità, nonché l'instaurazione di un modello economico sostenibile richiederanno il pieno impegno di entrambi responsabili delle decisioni e coloro che eseguono tali decisioni", ha affermato Mijatovic. (segue) (Seb)