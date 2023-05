Montenegro: si insedia nuovo capo dello Stato Mijtaovic, "sarò presidente di tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo mai più permettere ad alcun individuo di sentirsi privato dei diritti civili. Non dobbiamo mai permettere che a qualcuno venga negato il successo nella vita a causa di un diverso orientamento politico", ha affermato Milatovic. Non ci devono essere e non ci saranno deviazioni dagli indirizzi strategici e dagli impegni che includono il Montenegro come parte della famiglia europea ed euroatlantica, ha aggiunto il presidente. "A livello di civiltà, per me non c'è dubbio a chi apparteniamo. Apparteniamo a un'Europa unita nella sua diversità. Il Montenegro continuerà a muoversi verso l'adempimento della sua politica estera e dei suoi impegni strategici", ha affermato Milatovic. (Seb)