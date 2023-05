G7: Lavrov, a Hiroshima prese decisioni per contenere Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni prese al vertice del G7 che si tiene a Hiroshima, in Giappone, mirano a "contenere" Russia e Cina". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, alla XXXI Assemblea del Consiglio per la politica estera e di difesa. "Guardate le decisioni discusse e prese oggi al vertice del G7 a Hiroshima, che mirano a raddoppiare il contenimento di Russia e Cina", ha detto Lavrov. Il ministro ha osservato che la Russia è entrata "in una fase di aspro confronto con un blocco aggressivo composto dagli Stati Uniti, Unione Europea e l'Alleanza atlantica". "Il compito è stato dichiarato ad alta voce e apertamente: sconfiggere la Russia sul campo di battaglia e senza fermarsi a questo punto, ma piuttosto eliminarla come concorrente geopolitico. E qualsiasi altro Paese che rivendica una sorta di ruolo indipendente nell'allineamento mondiale sarà anch'esso soppresso in quanto considerato rivale", ha aggiunto il ministro. L'Occidente, secondo Lavrov, non prova neanche a nascondere "che l'esistenza della Russia come Stato indipendente è incompatibile con il raggiungimento dell'obiettivo del dominio globale dell'Occidente".(Rum)