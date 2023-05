Maltempo: Paita (Az-Iv), Conte responsabile smantellamento Italia sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte “ha la responsabilità dello smantellamento di Italia sicura: questo è un fatto e il loro tentativo di difendersi cinicamente, come fa in una imbarazzante dichiarazione il M5s, è inutile". Lo ha dichiarato Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. "L'unico motivo per cui la struttura fu smantellata – ha proseguito – è da ricercare nella sete di potere dei grillini. All'epoca il ministro Costa volle riportare le competenze sul dissesto sotto il suo ministero. Sempre Giuseppe Conte varò poi lo sciagurato condono di Ischia, inserendolo in modo subdolo nel decreto Genova”. “Neppure di fronte all' esondazione del Misa, nelle Marche, i cui lavori di messa in sicurezza non iniziarono a causa dei fondi bloccati per lo smantellamento di Italia Sicura, Conte ammise le sue responsabilità. Oggi di fronte alla tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna – ha sottolineato – dico a Meloni di non fare lo stesso errore: non volete chiamarla Italia sicura? Non volete darne il merito a Renzi? Fate pure. Ma ripristinate l'Unità di missione contro il dissesto idrogeologico. Salvate il Paese". (Rin)