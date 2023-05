Petrolio: mercati internazionali sotto pressione per timori sul rischio di default Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della sessione di negoziazione di ieri, il prezzi del petrolio hanno registrato una brusca diminuzione a causa della pressione esercitata sui mercati internazionali dai timori per il rischio di default degli Usa. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, aggiungendo che, ciononostante, i due benchmark statunitensi, il Brent e il West Texas Intermediate, hanno registrato i primi guadagni settimanali, pari a circa il 2 per cento, in un mese. In generale, i futures sul Brent sono scesi dello 0,8 per cento, arrivando a 75,58 dollari al barile, mentre il prezzo del West Texas Intermediate è diminuito dello 0,3 per cento, attestandosi sui 71,69 dollari al barile. (Res)