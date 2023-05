Governo: Appendino (M5s), Montaruli chieda scusa a direttore Salone libro Lagioia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta non violenta è sempre legittima. Giustamente Nicola Lagioia è intervenuto per garantire alla Ministra il suo diritto di parola, ma vedere una parlamentare come Augusta Montaruli inveire violentemente contro il Direttore del Salone è grave e inaccettabile. Chieda scusa. Lo scrive su Twitter l’ex sindaca di Torino e deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino commentando le polemiche attorno all’interruzione dell’incontro previsto con il ministro Roccella al Salone del libro di Torino da parte di un gruppo di manifestanti. (Rpi)