Maltempo: domani possibile visita Meloni in Emilia Romagna

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di rientro dal G7 di Hiroshima, in Giappone, potrebbe essere già domani pomeriggio per un un sopralluogo in Emilia Romagna, nelle aree colpite dall’alluvione. Secondo quanto si apprende, la premier dovrebbe partire questa notte (ora locale) dal Giappone e arrivare domani nel primo pomeriggio in Italia. Il programma è ancora in via di definizione, ed è legato anche alle condizioni meteo. (Rin)