Maltempo: sindaco Forlì conferma, domani Meloni in zone alluvionate

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà domani nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Lo ha confermato in conferenza stampa il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, dall'area di coordinamento della Protezione Civile. Meloni, che si trova oggi a Hiroshima, in Giappone, per il vertice del G7, ha deciso di annullare una parte dei suoi impegni internazionali (domani era attesa ad Astana, in Kazakhstan) per visitare le zone colpite dal maltempo. (Rin)