Città metropolitana Roma: su enoteca procedura rispetta norme, lavoratori fragili saranno tutelati

- Sull’avvicendamento nella gestione della enoteca provinciale della Città metropolitana di Roma Capitale, l’Ente e gli uffici "hanno semplicemente rispettato le norme previste dalla legge: nella situazione amministrativa che si è determinata, infatti, non era possibile avviare una trattativa privata di affidamento. Il dipartimento competente ha, dunque, regolarmente indetto due bandi di gara, di cui il primo è andato deserto, mentre al secondo hanno partecipato il gestore uscente e la società poi risultata vincitrice". "In entrambe le gare era previsto l'obbligo di garantire il 30 per cento di personale riservato a soggetti svantaggiati, trattandosi di un impegno consolidato assunto dall’Ente. Per quanto riguarda i lavoratori fragili impiegati nel locale, la società vincitrice della gara ha già manifestato la propria intenzione all’assunzione degli stessi. Gli uffici hanno, pertanto, agito nell’ambito della loro autonomia gestionale e nel pieno rispetto della legge", scrive in una nota la Città Metropolitana di Roma Capitale. (Com)