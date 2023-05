Turchia: esperti, “è essenziale per Ankara mantenere la sua presenza militare in Siria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Turchia, “è essenziale mantenere la sua presenza militare ed effettuare operazioni in Siria, finché non avrà completamente eliminato le minacce alla sua sicurezza nazionale e alla sua integrità territoriale”. Lo si legge in un rapporto della Fondazione di ricerca politica, economica e sociale (Seta) di Ankara, in cui si precisa che tali minacce sono rappresentate anzitutto dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e dalle sue “forze affiliate”, le Unità di difesa popolare (Ypg) dei curdi dell’Amministrazione autonoma del nord della Siria, nota anche come Rojava. Il rapporto passa in rassegna le attività del Pkk e delle Ypg in Siria dal 2011 e le operazioni militari lanciate dalla Turchia. Le Ypg, secondo il rapporto, “amministrano attualmente un’area corrispondente a 50.000 chilometri quadrati in Siria, ma controllano il 75 per cento delle risorse energetiche del Paese, terre coltivabili di estensione notevole e parte delle risorse idriche di Damasco. Di conseguenza, secondo il Seta, le operazioni militari turche, come Scudo dell’Eufrate, Ramo d’ulivo e Primavera di pace, sono importanti per la sicurezza di Ankara. L’obiettivo delle Ypg e del Pkk, secondo il rapporto, è “fondare uno Stato terrorista che interromperebbe i collegamenti tra la Turchia e i Paesi arabi vicini, lungo il confine meridionale”. (Tua)