Torino: Sangiuliano, gravissimo atto di intolleranza, solidarietà a Roccella

- Quanto avvenuto oggi al Salone del Libro di Torino nei confronti del ministro Eugenia Roccella “è inaccettabile e gravissimo”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprendendo dell’impossibilità della ministra Roccella di concludere la presentazione del suo volume al Salone del libro di Torino. “Non permettere ad un autore, chiunque esso sia, di poter presentare liberamente il suo libro ed esprimere il proprio pensiero perché bloccato da un gruppo di violenti, è un atto antidemocratico e illiberale, nonché un precedente pericoloso per il libero dibattito delle idee”, ha proseguito. “Non è silenziando chi la pensa in maniera diversa dalla nostra che si possono affermare le proprie idee. Al ministro Roccella – ha concluso – va tutta la mia vicinanza e solidarietà, nella speranza che questi atti di intolleranza non si ripetano più”. (Rin)