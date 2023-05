Governo: Cirio su contestazioni Roccella, Salone libro deve essere luogo di dialogo e confronto civile e non di urla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone del Libro deve essere il luogo del dialogo e del confronto civile sulle idee, non delle urla e della contestazione. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando le contestazioni che hanno impedito la prosecuzione dell’evento con il ministro della Famiglia al Salone del libro di Torino. “È un luogo libero e plurale in cui tutti hanno diritto di parola. Per chi non condivide questo principio alla base della democrazia e il rispetto delle idee altrui, il Salone del Libro non è il posto giusto e non potrà mai esserlo. Quello che è successo è molto grave e non deve più accadere. L’organizzazione deve garantire che chiunque al Salone possa parlare ed esprimere democraticamente le proprie idee. Perché il Salone del libro è di tutti e ciò che è accaduto è inaccettabile”, ha concluso. (Rpi)