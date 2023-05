Maltempo: in Prefettura a Bologna vertice con Salvini, Piantedosi e Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Prefettura a Bologna una riunione operativa, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per fare il punto della situazione. Presente anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oltre al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al viceministro Galeazzo Bignami. (Rin)