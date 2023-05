Serbia-Italia: Rottigni (Intesa Sanpaolo), da gruppo risorse economiche e professionali per rafforzare la collaborazione tra i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, ha ricordato infatti Rottigni, "Intesa Sanpaolo ha sviluppato competenze altamente qualificate e servizi su misura per il settore agricolo e in particolare in chiave Esg, grazie alle competenze e alle professionalità della Divisione Banche dei Territori, guidata da Stefano Barrese. Anche in Serbia, dove siamo attivi dal 2005 con Banca Intesa Beograd, prima banca del Paese e autentico motore dell’economia locale e delle relazioni tra imprese serbe e italiane, siamo fortemente impegnati nel finanziare la produzione agricola e agroalimentare, che rappresenta il 9 per cento del Pil, e riserviamo crediti agevolati per i progetti imprenditoriali che rispettano i criteri della sostenibilità e dell’economia circolare”. “In Serbia e negli altri 11 Paesi dell’Europa Centro-sud-orientale e del Medio Oriente dove operano le banche commerciali della Divisione International Subsidiary Banks, il Gruppo Intesa Sanpaolo supporta la crescita sostenibile dell’agri-food avvalendosi in chiave sinergica delle risorse tecniche e professionali della Direzione Agribusiness. Anche per il settore dell’agri-food abbiamo avviato con successo il Programma Sviluppo Filiere, già attivo da tempo in Italia, grazie al quale le pmi di Paesi quali la Serbia beneficiano delle condizioni di accesso al credito delle imprese maggiormente strutturate a capo delle filiere stesse”, ha concluso. (Seb)