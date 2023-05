Cina: in corso indagine completa per esplorare vita alligatori Yangtze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alligatore dello Yangtze, che vive sulla Terra da oltre 200 milioni di anni, è un animale endemico sottoposto a protezione di prima classe in Cina.Nel mese di maggio è stata ufficialmente avviata un'indagine sulle risorse della popolazione selvatica degli alligatori dello Yangtze, anche noti come alligatori cinesi, condotta congiuntamente da una riserva naturale nazionale di alligatori cinesi nello Anhui e dal College of Life Sciences della Anhui Normal University.Durante l'indagine saranno condotte ricerche sulla popolazione, la distribuzione, la qualità degli habitat e lo stato di conservazione degli alligatori selvatici dello Yangtze.Nel corso degli anni, la riserva naturale sta migliorando la protezione di questa specie liberandola in natura, creando stazioni di protezione, impiegando gli abitanti locali come guardie dell'ecologia, conducendo attività di divulgazione scientifica, e così via. (Xin)