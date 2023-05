G7: Zelensky vede Michel a Hiroshima, focus su apertura negoziati adesione Ue - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in Giappone, a margine dei lavori del summit del G7. "Si è discusso dell'andamento dell'attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea per l'avvio dei negoziati per l'adesione del nostro Paese all'Ue", ha scritto Zelensky su Telegram. "Particolare attenzione è stata prestata alla questione delle restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli ucraini da parte di alcuni paesi dell'Unione europea e all'inammissibilità della loro proroga dopo il 5 giugno", ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky e Michel, inoltre, hanno "discusso delle modalità concrete per attuare la formula di pace ucraina e per consolidare il sostegno mondiale alla nostra iniziativa di pace. Le posizioni sono state coordinate in vista della partecipazione al vertice del G7", ha concluso Zelensky. (Res)