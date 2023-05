Armenia: tentato rapimento figlio Pashinyan, arrestata madre militare deceduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cittadina armena Gayane Hakobyan, madre di un militare deceduto nel conflitto con l'Azerbaigian del 2020, resterà in stato di arresto per un mese in relazione al tentato rapimento di Ashot Pashinyan, figlio del primo ministro Nikol Pashinyan. E' quanto annunciato dall'avvocato di Hakobyan, Vahan Hovhannisyan, in un punto stampa nel cortile del tribunale. Hovhannisyan ha detto di ritenere incomprensibile tale decisione. L'avvocato ha anche riferito che Gayane Hakobyan prosegue il suo sciopero della fame, e che le sue condizioni di salute sono sotto controllo. Il 17 maggio, Ashot Pashinyan ha presentato una denuncia per tentato rapimento nei confronti di Hakobyan. Secondo quanto riferito, la donna lo avrebbe fermato mentre Pashinyan stava passeggiando nei pressi di un picchetto di alcuni genitori di figli caduti nel conflitto con l'Azerbaigian del 2020. Ashot Pashinyan sarebbe stato convinto dalla donna a entrare nella sua macchina e ad allontanarsi dalla zona per poter parlare senza essere disturbati. Tuttavia, secondo il racconto del figlio del premier, Hakobyan avrebbe cominciato a sua volta a parlare del conflitto del 2020, oltre a violare le regole stradali, superando i limiti di velocità. La donna si sarebbe, quindi, rifiutata di far scendere Pashinyan che, alla prima occasione, si sarebbe gettato dall'auto in corsa per trovare rifugio in un supermercato situato nei paraggi. (Rum)