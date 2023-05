Enti locali: Asmel, gare comunali a rischio in pieno Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anac potrebbe accogliere con riserva almeno le domande delle Centrali di committenza già effettivamente operative", spiega Donato Carlea, èresidente della Centrale di committenza dei Comuni Asmel, nonché Presidente emerito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. A distanza di poco più di un mese dal primo luglio, invece, non è possibile nemmeno estrarre dalla banca dati Anac gli elementi atti a documentare le capacità operative. In ossequio alla cultura del sospetto, si è voluto caricare l'Autorità di troppe funzioni. Con il rischio, non infondato, di creare le condizioni per inevitabili conflitti di interesse e di ostacolare, non poco, il perseguimento del principio del risultato, che pure il Governo ha messo al primo posto nel nuovo Codice appalti". Carlea ricorda un principio basilare negli appalti: "Un procedimento semplice e lineare, svolto da soggetti competenti ed esperti, porta alla trasparenza e, se si vuole la trasparenza, il procedimento deve essere semplice e lineare, svolto da soggetti competenti ed esperti". (Com)