Rifiuti: D'Amato, termovalorizzatore opera strategica per Roma andare avanti senza incertezze

- Il termovalorizzatore è un'opera strategica per la Capitale e bisogna andare avanti senza incertezze per chiudere il ciclo dei rifiuti e fare a Roma, rapidamente, ciò che è stato fatto nelle principali capitali europee. Lo ha dichiarato Alessio D'Amato, Consigliere regionale del Lazio e membro delle Commissioni Sanità e Bilancio. "Continuare ad alimentare incertezze nel tentativo di rimettere in discussione le decisioni assunte dalla amministrazione capitolina, e sostenute nella recente approvazione del DEF regionale, è un danno alla città e all'ambiente", ha concluso D'Amato. (Com)