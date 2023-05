Spagna: un F-18 precipita durante volo di esibizione, pilota non in pericolo di vita

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un aereo F-18 dell'Aeronautica militare spagnola si è schiantato questa mattina nella base aerea di Saragozza durante un volo di esibizione. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa “Europa Press”, il pilota è riuscito a eiettarsi prima dell'impatto. L'uomo è stato trasportato in ospedale e "la sua vita non è in pericolo", ha riferito l'Aeronautica militare di Madrid. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando un F-18 del 15mo stormo è precipitato su una delle piste della base aerea. (Res)