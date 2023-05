© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo "con i colori della Repubblica francese è arrivato a Hiroshima" con a bordo, "la delegazione ucraina" che è arrivata "al G7 per lavorare con noi e con i nostri partner". Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron. "Per la vittoria dell'Ucraina. Per il ritorno della pace in Europa", ha aggiunto Macron. (Rin)