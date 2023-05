G7: segretario di Stato Usa Blinken vede ministro degli Esteri della Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington si è congratulato con Park per il successo della visita condotta dal presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol negli Stati Uniti a fine aprile, e ha ribadito l'importanza di continuare a collaborare per promuovere un ordine internazionale basato sulle regole e per sostenere l'Ucraina. Blinken ha anche sottolineato l'importanza della cooperazione trilaterale tra Usa, Giappone e Corea del Sud, riaffermando il "ferreo" impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Seul. (Res)