Famiglia: Lagioia, quasi cacciato da palco da persone vicine a ministro Roccella

- "Io ho detto che fin quando la contestazione non è violenta è legittima. La cosa che mi ha più sorpreso è che mentre invitavo al dialogo, le persone vicino al ministro si sono dimostrate molto accese e sono quasi stato cacciato dal palco". Lo ha affermato il direttore del Salone del libro Nicola Lagioia a margine delle contestazioni che hanno impedito la presentazione del libro del ministro Eugenia Maria Roccella. “La Montaruli (deputata di Fratelli d’Italia) ad un certo punto mi ha gridato contro con un atteggiamento veramente molto violento: cioè mi sembrava più violenta lei che i contestatori tra un po’ da un punto di vista verbale. È legittimo anche questo ma anche loro dovrebbero mettersi d’accordo con se stessi: prima mi chiamano in uno spazio in cui la programmazione non è fatta dal Salone e poi invece di ringraziarmi mi sento urlare contro ‘vergogna, vergogna’ quando sta andando tutto magnificamente al Salone”, ha concluso. (Rpi)