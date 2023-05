Abruzzo: Marsilio, grave carenza collegamenti con sponda tirrenica, potenziare treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza infrastrutturale “è la vera zavorra che impedisce la crescita” e, in questo senso, “il problema della sponda adriatica è che ha difficoltà ad avere rapporti con la sponda tirrenica, perché la catena appenninica sembra insormontabile”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo al Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso a Sorrento e realizzato da The European House – Ambrosetti. “Da Pescara a Roma servono 3 ore e 22 minuti in treno e questo è inaccettabile”, ha proseguito Marsilio, sottolineando che “al Centro-Nord questo problema è stato risolto”. La prima misura necessaria, ha rimarcato, è “il potenziamento dei treni”, perché “siamo indietro e, nel centro Sud, siamo in un ritardo intollerabile”. (Rin)