Romania: Ciolacu (Psd), sospendere negoziati governo per affrontare richieste sindacati

- La prevista rotazione del governo in Romania dovrebbe essere sospesa sino a quando non saranno soddisfatte le richieste dei sindacati. Lo ha scritto il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) e presidente della Camera della Romania, Marcel Ciolacu, su Facebook. "Da quando siamo entrati nel governo, la nostra priorità è stata la stabilità del Paese, in modo che i cittadini e l'economia romena possano superare più facilmente le molteplici crisi che stiamo affrontando. È chiaro che in questo momento l'agenda dei cittadini non coincide più con l'agenda politica, e ho promesso che non avrei mai messo gli interessi politici al di sopra degli interessi dei romeni”, ha scritto Ciolacu. “Per questo penso che, in questo momento, la priorità di tutti i decisori politici debba essere quella di risolvere le richieste dei sindacati, ma anche il grave arretrato relativo alla riforma delle pensioni straordinarie. Fino a quando queste due priorità non saranno risolte, qualsiasi trattativa sul futuro governo deve essere sospesa'', ha aggiunto il leader del Psd. Secondo Ciolacu, la coalizione ha il dovere di riunirsi in primo luogo per le emergenze dei cittadini romeni, e il futuro programma di governo deve prevedere soluzioni sostenibili e un termine chiaro per la nuova legge salariale. (Rob)