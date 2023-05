Turchia: ballottaggio presidenziali, al via le operazioni di voto per i turchi all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizieranno tra oggi e il 24 maggio le operazioni di voto dei cittadini turchi residenti all’estero per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Turchia. Lo ha riferito il quotidiano turco “Hurriyet”, precisando che il Consiglio elettorale supremo turco ha organizzato seggi nelle 167 postazioni delle 151 rappresentanze diplomatiche di Ankara in 73 Paesi. I cittadini turchi all’estero, dunque, avranno tempo fino al 28 maggio per esprimere la popria preferenza per uno dei due candidati al secondo turno delle presidenziali, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che guida l’Alleanza per il popolo, e il suo rivale, il presidente del Partito repubblicano del popolo (Chp) e capo dell’Alleanza per la nazione, Kemal Kilicdaroglu. Il 28 maggio, invece, le operazioni di voto si svolgeranno in Turchia. (Tua)