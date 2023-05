Vaticano: Papa, G7 getti fondamenti per pace duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, scrivendo al vescovo di Hiroshima in occasione del G7 in corso nella città giapponese, esprime l'augurio che "il vertice del G7 a Hiroshima dia prova di una visione lungimirante nel gettare le fondamenta per una pace duratura e per una sicurezza stabile e sostenibile a lungo termine". "La sicurezza globale - afferma - deve essere integrale, capace di abbracciare questioni come l'accesso a cibo e acqua, il rispetto dell'ambiente, l'assistenza sanitaria, le fonti energetiche e la equa distribuzione dei beni del mondo". "Un concetto integrale di sicurezza – sottolinea il Pontefice – può servire a rinsaldare il multilateralismo e la cooperazione internazionale tra attori governativi e non governativi, sulla base della profonda interconnessione tra tali questioni, la quale rende necessario adottare, insieme, un approccio di cooperazione multilaterale responsabile".(Civ)