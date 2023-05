Vaticano: Papa, il G7 ricordi la lezione dell'atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha scritto al vescovo di Hiroshima, monsignor Alexis Mitsuru Shirahama, in occasione del Vertice del G7, in corso nella città nipponica dal 19 al 21 maggio 2023, ricordando la lezione delle armi atomiche. "Hiroshima, come 'simbolo della memoria', proclama con forza l'inadeguatezza delle armi nucleari per rispondere in modo efficace alle grandi minacce odierne alla pace e per garantire la sicurezza nazionale e internazionale", scrive il Pontefice. "Basta considerare l'impatto umanitario e ambientale catastrofico che risulterebbe dall'uso di armi nucleari, come anche lo spreco a la cattiva destinazione di risorse umane ed economiche che la loro produzione comporta – prosegue Bergoglio – Né dobbiamo sottovalutare gli effetti del persistente clima di paura e sospetto generato dal mero possesso delle stesse, che compromette la crescita di un clima di fiducia reciproca e di dialogo". In tale contesto, ammonisce il Papa, "le armi nucleari e le altre armi di distruzione di massa rappresentano un moltiplicatore di rischio che dà solo un'illusione di pace".(Civ)