Vaticano: Papa, nella Chiesa non è più tempo di esteriorità

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i pellegrini dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, a cui ha ricordato che "nella Chiesa ciò che si testimonia è più importante di ciò che si predica". In questa ottica, il Pontefice che sottolineato che "nella Chiesa non è più tempo di concentrarsi su aspetti secondari, esteriori; è tempo di guardare alla comunità delle origini e di focalizzarsi sulle vere priorità, che sono la preghiera, la carità e l'annuncio". Non solo, il Papa ha ricordato anche il valore dell'intercessione: "Una Chiesa che intercede, che porta il mondo al Signore senza diventare mondana, è una Chiesa sempre viva, sempre vivace, sempre bella", ha affermato Bergoglio. "Quante volte, invece, serpeggia anche tra noi il virus della lamentela, perché 'le cose che non vanno sono tante', 'i tempi passati erano migliori', 'il parroco di prima era più bravo', e così via. Il cristiano non può lasciarsi intrappolare nei lacci di questa mondanità stanca e snervante, ma è chiamato a riscoprire la bellezza che ha ricevuto per grazia e a intercedere, cioè ad attirare la bellezza sugli altri", ha concluso il Papa. (Civ)