Pakistan: Alta corte del Lahore ordina rilascio 123 dipendenti del Pti

- L'Alta corte del Lahore, in Pakistan, ha ordinato il rilascio di 123 dipendenti del Movimento per la giustizia del Pakistan (Tehreek-e-Insaf, Pti) arrestati durante i disordini dello scorso 9 maggio, scoppiati dopo il fermo del leader del partito ed ex premier Imran Khan. Lo riferisce il quotidiano "Dawn". I giudici hanno stabilito che i 123, detenuti in diverse carceri del Punjab, siano rilasciati immediatamente. (Inn)