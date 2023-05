Tunisia-Italia: ambasciata tunisina a Roma organizza "Torneo di Djerba"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Durante gli anni della mia permanenza a Roma ho potuto constatare da parte di Nova una sempre più attenta e puntuale informazione dedicata alla Tunisia" Moez Sinaoui

Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia

24 luglio 2021

- Nell'ambito del rafforzamento delle relazioni tra Tunisia e Italia e del contributo alla diffusione dei valori della tolleranza, della solidarietà e del rispetto delle differenze, l'ambasciata della Repubblica di Tunisia a Roma ha organizzato un torneo di calcio per bambini, intitolato "Torneo di Djerba". L'evento ha riunito un gruppo di alunni della scuola primaria di nazionalità italiana e tunisina residenti in Italia. Questa prima edizione è stata intitolata "Torneo di Djerba" per celebrare "l'isola dei sogni e della pace, terra della tolleranza per eccellenza", dove sono fiorite diverse civiltà e hanno sempre convissuto diverse religioni. (Res)