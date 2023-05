Vaticano: Papa, riaffidiamo Ucraina e Russia al cuore di Maria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti al capitolo generale della Compagnia di Maria, i Monfortani. "Lo scorso anno ho voluto consacrare al Cuore Immacolato di Maria la Chiesa e il mondo intero, specialmente l'Ucraina e la Russia – ha ricordato il Pontefice – E a voi, che siete la Compagnia di Maria, chiedo di rinnovare questo atto di affidamento e questa supplica. La Madre Celeste ci aiuti tutti a cercare con coraggio e creatività cammini di perdono, di dialogo, di accoglienza e di pace per tutta l'umanità". Parlando della missione dei Monfortani e del carisma del loro fondatore, San Luigi Maria Grignion de Monfort, ha sottolineato: "Anche oggi le sfide pastorali non mancano: ad esempio l'individualismo che chiude ciascuno nel suo piccolo mondo, il relativismo e l'edonismo che fanno del piacere o del tornaconto personale il metro di ogni scelta, l'egoismo consumistico che inaridisce il cuore dei ricchi e crea ingiuste sperequazioni a danno dei poveri". "Il nostro mondo ha tanto bisogno di accoglienza – ha concluso Francesco – e, nell'accoglienza, di creatività, per farci vicini a tutti, anche in situazioni nuove, che richiedono risposte urgenti". (Civ)