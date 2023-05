Sud: Emiliano (Puglia), Regione ha investito su prevenzione dissesto idrogeologico, ma servono ulteriori risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni ambientali “sono terribili, la Puglia ha investito per la prevenzione del dissesto idrogeologico una somma senza precedenti. Abbiamo speso tutti i soldi che potevamo spendere, e avremmo bisogno” di altre risorse. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante il forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso a Sorrento e realizzato da The European House – Ambrosetti.(Rin)